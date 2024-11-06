جانب من جلسة المباحثات المصرية - الهولندية التي عقدت أمس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية فى مجالات الطاقة واللوجستيات والرقمنة والذكاء الاصطناعى وصناعة الدواء وإدارة المياه، وناقشا إنشاء مجلس لرجال الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة. واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا السياق الإصلاحات الواسعة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر. كما تطرقت المناقشات إلى قضايا الأمن المائى المصرى، والهجرة، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا.

كما شهدت المباحثات تبادلا للرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان والسودان. وقد أعقب المشاورات مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية البلدين.