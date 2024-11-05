نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024: أمطار متوقعة وشبورة مائية في بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مدار الـ72 ساعة القادمة.

ووفقًا لخرائط الطقس، فإن الأمطار ستؤثر على مناطق مختلفة، لا سيما السواحل الشمالية.

أماكن تساقط الأمطار

توقعت الهيئة سقوط الأمطار في المناطق التالية:

قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق مثل السلوم، براني، مطروح، العلمين، والضبعة.

قد تصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

نهارًا: يكون الطقس معتدلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلًا للحرارة على جنوب البلاد. أما جنوب الصعيد فسيشهد طقسًا مائلًا للحرارة.

ليلًا: يكون الطقس مائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، خاصة على شمال البلاد، جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

تحذيرات من الأرصاد الجوية

شبورة مائية صباحية: ستتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح: ستنشط الرياح في بعض المناطق مثل جنوب سيناء. ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين اليوم

البحر المتوسط:

الحالة: معتدلة

ارتفاع الموج: بين 1.5 و2 متر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية

البحر الأحمر:

الحالة: معتدلة

ارتفاع الموج: بين 1.5 و2 متر

الرياح السطحية: شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 25، الصغرى 20

أسوان: العظمى 30، الصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 29، الصغرى 21

المنيا: العظمى 27، الصغرى 14

الغردقة: العظمى 30، الصغرى 18

درجات الحرارة في مدن أخرى