نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل اجتماع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

شهد الاجتماع حضور السيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

مناقشات وتعاون دولي

يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وبحث أهم القضايا الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استعراض الإصلاحات والتطورات الاقتصادية الجارية.

أهمية الاجتماع

يُعد هذا اللقاء خطوة مهمة في سياق تعزيز العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.