إحباط تهريب أقراص مخدرة لعقار "الكبتاجون" إلى خارج البلاد بقيمة 3.5 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم جلب وتهريب المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية) أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية .. وبحوزته (950 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون") مخبأة داخل حقائبه ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مصدر تحصله على الأقراص المخدرة من (شخصين – بنطاق محافظة الدقلهية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2100 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد تهريبها لإحدى الدول بالخارج.

هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ(3,660 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.