نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مجلس الوزراء ينفي شائعات إخلاء دير سانت كاترين ويؤكد على استمرار العمل به بشكل طبيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الأنباء المتداولة حول وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة.

وأوضح أن الدير مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في أداء أعمالهم دون أي تغيير.

التعاون لحماية التراث الديني والثقافي

أكد المركز الإعلامي وجود تعاون مستمر مع دير سانت كاترين لدعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي.

وأشار إلى أن منطقة سانت كاترين بأكملها تشهد حاليًا مشروع تطوير شامل، يهدف إلى تقديم هذه البقعة المقدسة بأفضل صورة، تقديرًا لقيمتها الروحية والتاريخية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا.

مناشدة بعدم الانسياق وراء الشائعات

دعا المركز الإعلامي المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحرص قبل نشر أو تداول أي أخبار غير موثوقة، لتجنب بلبلة الرأي العام وإثارة الغضب.

كما حث الجميع على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

طرق الإبلاغ عن المعلومات المغلوطة

للتصدي للشائعات، أتاح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل للإبلاغ عن المعلومات غير الصحيحة: