محافظة جنوب سيناء: لا صحة لما تردد حول وجود مخطط لإخلاء دير سانت كاترين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - شدد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء علي الروابط الطيبة بإدارة دير سانت كاترين، وكذا حرص الجانبان على التعاون المستمر بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من الروابط التاريخية والثقافية العريقة.

وفي هذا السياق، تلقى محافظ جنوب سيناء مؤخرًا خطاب شكر ومحبة من مطران دير سانت كاترين، الذي أكد فيه تقديره للعلاقات الوثيقة مع المحافظة، وذكر أنه خارج البلاد لأسباب طبية، وأكد رئيس الدير خلال الخطاب عودته لاستئناف التعاون ولقاء المحافظ في نوفمبر فور تحسن ظروف المطران الصحية والسماح له طبياً بالسفر .

كما أن هناك تواصل دائم واجتماعات متعددة تمت بين محافظ جنوب سيناء ومسؤولي الدير والسفير اليوناني، حيث تعكس هذه اللقاءات الحرص المشترك على استمرارية التعاون ودعم الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي والديني للدير، باعتباره رمزًا تاريخيًا ودينيًا هامًا .

وتؤكد محافظة جنوب سيناء مجددًا التزامها بدعم دير سانت كاترين وجميع المعالم الأثرية والدينية بالمحافظة، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث الانساني والحضاري والثقافي.