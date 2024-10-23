نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزمة قرارات حكومية.. مناطق حرة جديدة واستثمارات ضخمة ومشروعات بمليارات واعتماد خطط تنموية شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.

جانب من اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

أبرز قرارات مجلس الوزراء في الاجتماع السادس عشر برئاسة رئيس الوزراء

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أبرز قرارات واعتمادات مجلس الوزراء التي وافقت عليها في الاجتماع السادس عشر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وجاءت كما يلي:

الحكومة: إنشاء منطقة حرة جديدة في بورسعيد بمشروع استثماري بـ10 ملايين دولار

الحكومة توافق على الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024

مجلس الوزراء يعتمد تعاقد هيئة التأمين الصحي مع E-Health لتطوير الخدمات الرقمية

الحكومة: رفع كفاءة محطات رصد ملوثات الهواء بالتعاون مع مركز الأبحاث البيئية بجامعة القاهرة

الحكومة توافق على صرف إعانات طوارئ للقطاع الفندقي في دهب وطابا ونويبع

مجلس الوزراء يعتمد توصيات إنهاء النزاعات الحكومية في 60 منازعة قضائية

إنشاء منطقة استثمارية جديدة للصناعات المتوسطة والصغيرة في أبو رواش

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في الفيوم لإقامة مركز لتجميع الألبان

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطعتي أرض بالسويس لإنشاء مخازن صناعية للتعدين

الحكومة تخصص أراضٍ لإقامة مشروعات قرى الظهير الصحراوي لدعم الأنشطة الاقتصادية في 4 محافظات

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

الحكومة توافق على إعادة تخصيص أراضٍ لصالح وزارة التموين لإقامة مجمعات مصانع حديثة

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة