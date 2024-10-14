نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفال كلية الشريعة والقانون بطنطا بنصر أكتوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - في إطار احتفالات الدولة المصرية والأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بانتصارات أكتوبر المجيدة، وتأكيدًا على استلهام روح أكتوبر في تحقيق أحلام وآمال وطننا الحبيب في التقدم والرقي في جميع مجالات الحياة؛ شهد الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، احتفال كلية الشريعة والقانون بطنطا بنصر أكتوبر.

وفي كلمته قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة لكلية الشريعة والقانون على تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأشاد فضيلته بالكلية باعتبارها أول كليات الشريعة والقانون في الحصول على الجودة والاعتماد، وعلى التجديد أيضًا، كما تقدم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد ال51.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن نصر أكتوبر يعلمنا كيف نتغلب على اليأس، وأن جيش مصر برجاله وخلفه شعبه استطاع أن يحطم حصون اليأس ويحقق النصر للأمة الإسلامية جمعاء، وأن يعيد العزة والكرامة لها.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن النصر يولد من رحم المعاناة، وهذا يتماشي مع تعاليم ديننا الحنيف؛ منها: قوله تعالي ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾، مضيفًا أن نصر أكتوبر يعلمنا كيفية التغلب على الصعاب؛ حيث إن المولى -عز وجل- لم يطلب من المسلمين أن يكونوا أكثر عددًا وعدة وعتادًا، ولكن أراد أن يعدوا ما استطاعوا من قوة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾، ورجال الجيش المصري كانوا على يقين وإيمان بالله -تعالى- فنصرهم الله وأيدهم مع كثرة عدة وعدد العدو: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.

كما أكد نائب رئيس الجامعة على أهمية اللجوء إلى الله- تعالى- بالدعاء؛ لأنه مفتاح النصر بعد الأخذ بالأسباب: ﴿إذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي ممدكم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾، مبينًا أهمية الحصول على المعلومات الدقيقة وأثرها في النصر، مشيدًا بدور رجال المخابرات العسكرية في جمع المعلومات الدقيقة قبل وأثناء حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، أن الأزهر الشريف منذ وجد وهو يدافع عن الإسلام والوطن، وأن نصر أكتوبر تحقق بقوة الإيمان في قلوب الرجال وبراعة التخطيط والعمل والإبداع، ومشددًا على حاجتنا إلى القوة التي تعبر بنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم.

وحث عميد الكلية الطلاب على التميز العلمي والأخلاقي في كل مجالات الحياة، وأن يستلهموا روح نصر أكتوبر لتحقيق التقدم والرقي لأنفسهم وأمتهم.

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور وكيل كلية الشريعة القانون لشئون التعليم الدكتور طاهر السيسي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وجمع غفير من طلاب الكلية.