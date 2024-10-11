زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا تؤكد حرص مصر على دعم استقرار أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس 10-10-2024، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من أخيه الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة .

العلاقات المصرية الإريترية

ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا، وكان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الإريتري في عام 1993.

وظلت مصر طيلة فترة الكفاح المسلح علي علاقات قوية مع فصائل الثورة الإريترية، وبعد استقلال إريتريا، شاركت مصر في التهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وتعد العلاقات بين مصر وإريتريا من أكثر العلاقات تميزا ويمكن وصفها بالعلاقات الأخوية المبنية على الاحترام المتبادل، واتسمت العلاقات المصرية الإريترية بدرجة عالية من التميز على مر التاريخ وبدأ ذلك من ما قبل استقلال إريتريا عام 1991، حيث جاءت التحركات المصرية لتعكس اعترافًا بإريتريا ككيان منفصل عن الكيان الإثيوبي آنذاك.

فعاليات الزيارة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، حيث كان الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، على رأس مستقبليه.

ويبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية .

تجمع قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا و الرئيس د. حسن شیخ محمود، رئيس جمهورية الصومال .

البيان المشترك للقمة الثلاثية

1- بناء على الدعوة الكريمة الموجهة من فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس د. حسن شیخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، اجتمع الرؤساء الثلاثة ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ في العاصمة الإرترية أسمرا، حيث أجرى الرؤساء في قمة ثلاثية مشاورات مكثفة بشأن مسائل إقليمية ودولية حيوية.

2- أكد رؤساء الدول الثلاث على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة الاحترام المُطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مُبرر، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ موات للتنمية المُشتركة والمُستدامة.

3- تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه.

4- وفي هذا السياق، تناولت القمة بعمق أكبر وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن المسائل التالية:

الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية.

الوضع في الصومال على ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.

قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب في سياق أهميته القصوى كممر بحري حيوي.

آليات التنسيق الدبلوماسي والجهود المشتركة بين الدول الثلاث.

5- الترحيب بالجهود التي تقوم بها كل من دولة إريتريا وجمهورية مصر العربية في دعم الاستقرار في الصومال الشقيق وتعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية، والإشادة بعرض جمهورية مصر العربية المساهمة بقوات في إطار جهود حفظ السلام في الصومال.

6- تم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية إريتريا، ومصر، والصومال، للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات.

وثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة إريتريا، والتي جاءت تلبيةً لدعوة من نظيره الإريتري، الرئيس أسياس أفورقي.