ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" نصبوا على أهالي الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .. فقد رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (المديرة المسئولة عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) بالإشتراك مع مالك الشركة المشار إليها "متواجد خارج البلاد" ، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج وتأشيرات للعمل بالخارج – عقود عمل ممهورة بخاتم الشركة – دفتر عقود إتفاق بين الشركة وراغبى السفر – إعلانات للشركة عبر موقع "فيس بوك" – إيصالات إستلام نقدية - هاتف محمول)

ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) ، وبحوزته (مسدس صوت وعدد من الطلقات) ،

كما عثر بداخل الشركة على (عدد من عقود إتفاق للعمل بالخارج وعقود إلكترونية – جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج– إعلانات للشركة عبر موقع "فيس بوك" – أكلاشية يحمل أسم الشركة – جهاز لاب توب - هاتف محمول).

ضبط (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) ، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر لمواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج – عقود إتفاق وطلبات توظيف للعمل بالخارج – 2 هاتف محمول – 2 دفتر إستلام نقدية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.