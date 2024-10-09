المهندس حسن الخطيب: زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيا ببرنامج رد أعباء الصادرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن برنامج رد أعباء الصادات يتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن البرنامج يتضمن أيضا التزام كامل بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من استيفاء المستندات.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه ضمن منظومة التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار، سيتم التدرج فى عقوبات عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية لتصبح بشكل تصاعدى.

وأوضح إنه تم العمل على تبسيط الاجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا للأشخاص الاعتبارية والإقرارات بداية من 2025.

وأوضح إنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة ، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه .

ولفت خلال استعراضه التسهيلات الضريبية ومُحفّزات الاستثمار التى وافقت عليها الحكومة إلى أن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

وأوضح هناك 20 إجراء تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين.

وتابع فى مؤتمر صحفى، بجانب العمل على انهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة، موضحا أنه لأول مرة يتم وضع نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه بتوقيع باقى شركات الاتصالات شبكات الجيل الخامس فهناك استثمارات تصل 675 مليون دولار ستدخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مشروع رأس الحكمة يخلق مئات الالاف من فرص العمل للشباب المصرى ، وسيكون هناك مشروعات مثيلة على غرار تطوير رأس الحكمة سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية هى الوحيدة التى تتمتع بالأمان والاستقرار والسياسة الرشيدة فى ظل ما تشهده المنطقة ، قائلا" أن تفتيش الحرب للفرقة السادسة بالجيش الثانى هو رسالة أن مصر لها جيش يحميها وقادر أن يصون مقدراتها"

وتابع فى مؤتمر صحفى ،أننا فى مرحلة شديدة الاستثنائية ولم يمر بها العالم من قبل، متابعا" نحن فى حالة عدم يقين شديدة تجبرنا بالتعامل بحزمة ومجموعة من السيناريوهات".

وأوضح أنه خلال أسبوع زاد برميل البترول عالمياً 10% ، والحكومة تواجه تحديات كثيرة، مؤكدا حرص الدولة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين فى ظل الظروف التى يشهدها العالم.

وأوضح أن لقاء القامات الفكرية والاقتصادية الأسبوع الماضى كان ثرى للغاية وتم عرض كافة وجهات النظر.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن هدف اللقاءات الأسبوعية هو الاستماع لوجهات النظر والنقاش بشفافية والرد على كافة التساؤلات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد توسع فى هذه اللقاءات وسيكون هناك أكثر من تنوع فى التواصل، وعرض وجهات النظر والخطوات التى تقوم بها الدولة.