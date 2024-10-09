نقيب الأطباء الأسبق: نصف الرجال مدخنين ومفاجأة بشأن السيدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - أكد الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء الأسبق، أن هناك مشكلة كبيرة في مصر، وهو انتشار أمراض القلب في سن صغير بين الشباب، ومن هم في عمر الـ 30 والـ 40 موضحًا أن " المرض منتشر بتوحش".

وأضاف نقيب الأطباء الأسبق، خلال حواره مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السبب الرئيسي لانتشار أمراض القلب، هو انتشار الإصابة بمرض السكر بين المصريين.

ولفت إلى أن التدخين أيضًا وباء، ويسبب مشكلات كثيرة بالقلب، وأوضح أنه في مصر أكثر من نصف الرجال تدخن، وهناك نسبة كبيرة في السيدات تدخن، ولكن لا تصل للنصف مثلا الرجال، وأن التدخين انتشر في الريف بين السيدات.

وأشار إلى أن الأكل السريع والدسم، له تأثير كبير على زيادة الوزن، والإصابة بأمراض القلب، وأن الكثير في مصر لا يمارسون الرياضة.