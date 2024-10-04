بعد بلاغ قائد الطائرة.. ضبط متهم بسرقة مبلغ مالي من راكبان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 04:38 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة، فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب إستدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة، لإكتشاف راكبان يحملان جنسيات أجنبية سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.

بإلإنتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو أحد الركاب يحمل جنسية أجنبية، يجلس على مقربة منهما وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده، وعثر بحوزته على 1680 دولار أمريكى و450 يورو و134 دينار أردنى و645 درهم إماراتى و6 الاف دينار عراقى و440 ليرة تركى و720 دينار صربى و440 بات تايلاندى و100 رنجت ماليزى و25 ألف ريال كمبودى، متحصلات سرقة ركاب آخرين "غير محددين" قام بسرقتهم خلال تواجده بالمطار.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق