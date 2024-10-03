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الخارجية الأمريكية: كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط زادت فرصة نمو صراعات أخرى بالمنطقة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية الأمريكية قالت :"كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط زادت فرصة نمو صراعات أخرى في المنطقة، والرئيس بايدن أوضح أن واشنطن لا تدعم استهداف إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.

 


ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

 


من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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