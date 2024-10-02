القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لعام2024 ، جاء فيها" الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذى جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتدٍ ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة، و إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا النصر العظيم , ويؤكدون لسيادتكم وقوفهم خلف قيادتكم حراساً أمناء على الوطن ومقدساته وسلامة أراضيه , محافظين على إنجازات جيل أكتوبر التى حفظت للوطن عزته وكرامته فى يوم مجيد من أيام العسكرية المصرية، حفظكم الله ورعاكم وحفظ مصر وشعبها بقيادتكم الوطنية الحكيمة، وكل عام وسيادتكم بخير ".



كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. PreviousPlayNext 00:00 / 00:46 Mute Fullscreen Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player



كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة. وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2024.كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.