وزير الإسكان: إطلاق مسابقة "عقول" لاستكشاف حلول هندسية مستدامة لتحديات العمران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة أطلقت مسابقة تحت عنوان "عقول" لطلاب كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية بالجامعات المصرية، لاستكشاف حلول هندسية مستدامة للتحديات العمرانية التي تواجه عمران المناطق القائمة، وذلك بالتعاون مع وزاتى التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي، ونقابة المهندسين.

وأكد وزير الإسكان أن المسابقة تمثل فرصة كبيرة لطلاب الجامعات المصرية فى التخصصات الهندسية المختلفة، لتقديم رؤى هندسية تساهم في تحسين البيئة الحضرية في مصر، وإدماج الطلاب فى قضايا مجتمعهم، وصقل مهاراتهم، وتنمية مواهبهم، وفتح آفاق للتفكير الإبداعي لوضع الحلول الهندسية للمشاكل العمرانية، لربط المنهج العلمى بالواقع العملى.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الفائزين بالمسابقة يحظون بفرصة فريدة لعرض أفكارهم الهندسية بالمنتدى الحضرى العالمى، الذى تستضيفه مصر فى الفترة من 4 : 8 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف لتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، من خلال المساهمة فى إيجاد حلول هندسية لأحد قضايا العمران القائم، ومنها، الإسكان، المناطق المفتوحة، الطرق، الطابع المعماري، أو الخدمات، وغيرها.