تحت مظلة التحالف الوطني.. "حياة كريمة" تطلق مبادرة "قوافل السعادة" في سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 09:32 صباحاً -

تشهد محافظة سوهاج اليوم الخميس، انطلاق مبادرة "قوافل السعادة" للعام 2025، التى تطلقها مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطنى، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية، استمرارًا لجهود المؤسسة فى تحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعى صرح بذلك العميد محمد كمال، مدير حياة كريمة بسوهاج.

وأضاف كمال، أن المبادرة هذا العام تأتى بعد النجاح الكبير الذى حققته فى رمضان 2024، والذى تزامن مع الاحتفال بـ"اليوم العالمى للسعادة" ويعود "قوافل السعادة" هذا العام بنطاق أوسع وتأثير أكبر، حيث تستهدف المبادرة أكثر من 2000 مستفيد فى مدينة المراغة بمحافظة سوهاج، عبر تقديم وجبات إفطار للأسر فى موائد ضخمة، فى أجواء من المحبة والفرح.

وأوضح كمال، أن المبادرة لا تقتصر على تقديم وجبات الإفطار فقط، بل تسعى إلى نشر السعادة وتعزيز الروح الإيجابية من خلال مجموعة من الأنشطة المتنوعة تشمل الفعاليات التوعوية والثقافية والدينية والترفيهية، بالمشاركة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان وقصر الثقافة والقوى الطبيعية بمدينة المراغة ممثلة مؤسسة مزيرق لتنمية المجتمع مما يخلق تجربة رمضانية استثنائية تترك أثرًا طيبًا فى نفوس المستفيدين.

وأشار كمال، إلى أن "قوافل السعادة" تعكس النهج الذى تتبناه مؤسسة حياة كريمة فى تقديم الدعم المباشر للمجتمعات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن فرق المؤسسة تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المساعدات والخدمات إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع الجهات الشريكة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، والشركاء الطبيعيين مؤسسة مزيرق لتنمية المجتمع.

تهدف المبادرة إلى ترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وإدخال الفرحة على قلوب الصائمين من الأسر الأكثر احتياجًا، كما تسعى إلى إحياء الأجواء الرمضانية التقليدية وتعزيز الروابط الاجتماعية. كذلك، تساهم المبادرة فى رفع الوعى بالقضايا المجتمعية المختلفة من خلال محاور تثقيفية ودينية، وتعمل على زيادة السعادة عبر الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة.

وتأتى "قوافل السعادة" هذا العام بالشراكة مع عدد من الجهات الفاعلة فى المجتمع لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستفيدين، ومن بين الشركاء وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، القوى الطبيعية بمدينة المراغة ممثلة مؤسسة مزيرق للتنمية.