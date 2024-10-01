توافد أعضاء مجلس النواب تمهيدا لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - بدأ توافد أعضاء مجلس النواب علي مقر المجلس النيابي بالقصر العيني، استعداداً لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المنتظر، أن تبدأ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد لمجلس الشيوخ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول.ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعى الأول ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة وكذلك تلاوة الرسائل التى تلقاها مجلس الشيوخ

وتشهد الجلسة كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عن القضايا التى تصدى اليها المجلس فى أدوار انعقاده السابقة وما يفرضه عليه الواقع من استمرار العمل فى كافة الملفات ثم يرفع رئيس المجلس الجلسة ويدعو المجلس للانعقاد فى يوم آخر لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 بواقع 56 مقعد

توافد أعضاء مجلس النواب توافد أعضاء مجلس النواب

توافد أعضاء مجلس النواب توافد أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب مجلس النواب

جدير بالذكر، أن المادة الدستورية 115 تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ فإن هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5سنوات"مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.