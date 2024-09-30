حسام حسن يستقر على 4 لحراسة المرمى في معسكر المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 09:36 مساءً - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على ضم 4 حراس مرمى في معسكر الفراعنة المقبل المقرر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر استعدادا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وتم الاتفاق بين حسام حسن وسعفان الصغير مدرب الحراس على ضم الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير من الأهلي ومحمد عواد من الزمالك والمهدي سليمان من الاتحاد السكندري.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.