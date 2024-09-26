نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب نزلة ترجم بمركز ومدينة أطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أطفيح، مشروع تطوير مركز شباب نزلة ترجم المقام علي مساحة ١٥٠٠م٢ ويضم مبني إداري وملعب خماسي وأنشطة رياضية.

وأكد محافظ الجيزة علي أهمية ودور مراكز الشباب كمتنفس رياضي وما تقدمه من خدمات تلبي احتياجات أبنائنا من الشباب للمساهمة في تنمية ورفع قدراتهم وزيادة الوعى لديهم.

وثمن محافظ الجيزة جهود الدولة في التوسع في انشاء مراكز الشباب وتطويرها وذلك فى ضوء الاهتمام الذي توليه بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية.

وشهدت جولة محافظ الجيزة داخل مركز شباب نزلة ترجم عددا من العروض الرياضية التي قدمها مجموعة من الطلائع مشيدًا بالمستوى الرياضي للمشاركين.

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