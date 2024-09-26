كلية التربية الفنية جامعة حلوان تستضيف السيمنار الدولي للتربية الفنية

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة السيمنار الدولي للتربية الفنية بمشاركة كل من أنيتا سينر وباتريشيا اوسلر وكريستيان زايزلر وسوزانا فرجاس بدعوة من الدكتور احمد حاتم عميد كلية التربية الفنية والدكتورة سامية الشيخ نائب رئيس الأنسيا السابق ضمن فعاليات المشروع الدولي "عالم التعليم العالي بشكل مختلف" (WHEd) وهي ضمن مبادرات التعلم المدمجة والتي تحول التعليم العالي من خلال معالجة الهشاشة، وصعوبة الوصول، والحاجة إلى المرونة في عالم ما بعد جائحة كورونا إلى تعزيز كفاءات الطلاب للتغيير التحولي من خلال أنظمة تعلم مفتوحة ومتكررة.

وتركز الأبحاث على ثلاثة أسئلة أساسية: تعزيز التعاون بين الطلاب عبر الحدود، ورفض الاستعمار في الإبداع من خلال شراكات الفن والعلوم، واستخدام التكنولوجيا لتكافؤ فرص الوصول إلى التعلم مدى الحياة متماشيًا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويتضمن المشروع تبادلًا افتراضيًا دوليًا، وشراكات بين الفن والعلوم العصبية، وإنشاء أرشيف مفتوح الوصول لتنشيطات عبر الوسائط.

يتم تأطير هذه الأنشطة ضمن نظام إيكولوجي مشترك للإبداع، بمشاركة باحثين وممارسين من كولومبيا ومصر وكندا، بهدف بناء بيئات تعليم عالي أكثر مرونة واستدامة وشمولية على مستوى العالم.