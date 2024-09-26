نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان رسمي.. معهد تيودور بلهارس ينفى وجود إصابات بالكوليرا فى المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معهد تيودور بلهارس برئاسة الدكتور محمد شميس للأبحاث عدم صحة ما يتردد من شائعات على بعض المواقع الصحفية ووسائل التواصل التي تسعى إلى الجذب الجماهيري من خلال العناوين البراقة الكاذبة، حول وجود مرضى مصابين بالكوليرا بمستشفى المعهد.

وأكد المعهد فى بيان له خلوه التام من أية حالات مصابة بأمراض وبائية، وأن العمل بالمستشفى يسير في سياقه الطبيعي من التعامل مع مرضى الجهاز الهضمى والكبد والكلى والمسالك البولية، ولا يوجد أية تهديدات أومخاطر على طاقم العمل بالمعهد أو المرضى المترددين عليه.

كما يطالب المسئولين عن هذه المواقع بتحري الدقة والاستفسار والتحقق قبل الإضرار بسمعة معهد بحثي وخدمي عريق مثل معهد تيودور بلهارس، كذلك يناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تسعى إلى إثارة البلبلة وخلق حالة من القلق والخوف لدى المواطنين الآمنين.