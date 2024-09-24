بعد التنسيق مع رابطة الأندية .. اتجاه تأجيل السوبر المصرى للأبطال لمدة 48 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع رابطة الأندية ومجلس أبو ظبي على تأجيل انطلاق بطولة السوبر المصري للأبطال لمدة 48 ساعة، على أن تنطلق البطولة يوم 19 أكتوبر المقبل بدلا من يوم 17 من الشهر نفسه.

جاء هذا التغيير وفقا للمستجدات الطارئة من الاتحاد الأفريقي، الذى قرر تأجيل انطلاق دور المجموعات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية التي كان مقررا لها يوم 25 أكتوبر الجارى، لتنطلق بعد هذا الموعد بشهر كامل.ويشارك في بطولة كأس السوبر كل من الأهلي بصفته بطل الدوري وبيراميدز الفائز بكأس مصر وسيراميكا الذي حقق كأس الرابطة والزمالك، بعد أن حصل على البطاقة الذهبية.

وحسب لائحة بطولة السوبر المصري، يلعب الأهلي بطل الدوري ضد سيراميكا بطل كأس الرابطة، ويواجه بيراميدز بطل كأس مصر، الزمالك صاحب الكارت الذهبي.

