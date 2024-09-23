نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «العظمى على القاهرة 32».. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في جنوب الصعيد. بينما تكون الأجواء معتدلة ليلًا. الظواهر الجوية نشاط الرياح: من المتوقع نشاط الرياح على فترات متقطعة في معظم الأنحاء.

من المتوقع نشاط الرياح على فترات متقطعة في معظم الأنحاء. الشبورة المائية: تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تتكون الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. فرص الأمطار: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال اليوم. درجات الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى: 32° (محسوسة 34°)

32° (محسوسة 34°) السواحل الشمالية الشرقية: 28° (محسوسة 31°)

28° (محسوسة 31°) جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: 35° (محسوسة 36°)

35° (محسوسة 36°) شمال الصعيد: 33° (محسوسة 35°)

33° (محسوسة 35°) جنوب الصعيد: 37° (محسوسة 38°)