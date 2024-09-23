نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء، مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، خاصة في جنوب الصعيد.

حالة الطقس العامة

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا خلال النهار، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في بعض المناطق، مثل جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة.

يُتوقع أيضًا نشاط الرياح على فترات متقطعة، مما قد يخفف من حدة الحرارة في بعض الأحيان.

الشبورة المائية

تتوقع الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر من السائقين في تلك الأوقات.

فرص سقوط الأمطار

توجد أيضًا فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم، خصوصًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

تُعتبر هذه الأمطار جزءًا من التحولات المناخية المرتبطة ببدء فصل الخريف.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى:

العظمى: 32 °م

32 °م الصغرى: 24 °م (المحسوسة: 34 °م)

السواحل الشمالية الشرقية:

العظمى: 28 °م

28 °م الصغرى: 22 °م (المحسوسة: 31 °م)

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 35 °م

35 °م الصغرى: 27 °م (المحسوسة: 36 °م)

شمال الصعيد:

العظمى: 33 °م

33 °م الصغرى: 24 °م (المحسوسة: 35 °م)

جنوب الصعيد: