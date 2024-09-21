وزير الخارجية: مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائي في قضية سد النهضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي، مشدداً على أن تقسيم السودان "خط أحمر لا يمكن القبول به"، محذراً من أن "عمليات القتل المستمرة في غزة عنصر دافع لعمليات التصعيد بالمنطقة".

وأكد وزير الخارجية المصري، في مقابلة مع "الشرق"، تمسك القاهرة بـ"حقوقها المائية" في نهر النيل، و"لا تفريط فيها ولا تهاون"، كما وصف المياه بأنها "قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر"، التي قال إنها "الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد"، لافتاً أن هذا النهر "دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي".