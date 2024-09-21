رئيس الوزراء يتفقد مصنع أسترازينيكا لأدوية السكر والضغط بمدينة 6 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولته لـ4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر.

وبدأ الجولة يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بزيارة مصنع أكديما للدواء، ومصنع أسترازينيكا لأدوية السكر والضغط.