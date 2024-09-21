نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد اجتماعا موسعا مع مستثمري وعمد ومشايخ الواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الإلتقاء بمجموعة من المستثمرين والعمد والمشايخ من أهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى وذلك للإستماع لمطالبهم وبحث مقترحاتهم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

حيث إجتمع محافظ الجيزة بمجموعة من المستثمرين بمشروعات بنطاق المدينة بحث معهم معوقات الإستثمار بالمدينة وسبل تعزيز أليات العمل بنطاق الواحات، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون ورفع درجة التنسيق لتحقيق الإستفادة القصوى من إمكانات المدينة وتسهيل الفرص الإستثمارية أمام الراغبين فى إقامة المشروعات لخدمة المواطنين.

وناقش المحافظ مع المستثمرين بمدينة الواحات عدد من المقترحات لحل مشكلة الكهرباء بالمناطق النائية بقرية الحيز حيث توصل الحضور إلى بحث إمكانية تكوين كيان أو جمعية تضم المستثمرين لتوحيد الجهود فى حال مواجهة أية تحديات مستقبلية.

كما ناقش المحافظ سبل تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى للإستثمار وترخيص الأنشطة الصناعية والتجارية.

كما إلتقى النجار بعمد ومشايخ القرى لبحث تحسين الخدمات ودعم مشروعات التنمية الموجهة لهم، وكانت على رأس الموضوعات التى عرضها الحضور على المحافظ ( التقنين ) حيث زف المحافظ للحضور عن إنفراجة قريبة فى ذلك الصدد من شأنها حفظ حقوق الدولة وتسهيل إجراءات التقنين.

كما عرض الحضور المشكلات المتعلقة بتأخر الإنتهاء من عدد من المشروعات الخاصة بالكهرباء والصرف الصحى والتى أكد المحافظ على عزم المحافظة وضع حلول جذرية لها بالتعاون مع جهات الإختصاص والوزارات المعنية.

كما بحث المحافظ مع الحضور عدد من المقترحات لتوفير العدد الكافى من الأطباء لمستشفى الواحات البحرية وتسهيل تسكين الحالات التى يتم تحويلها لمستشفيات محافظة الجيزة.

كما أكد المحافظ للحضور على عزم المحافظة التوسع فى توفير وحدات الإسكان بالصورة التى تلائم الطبيعة المجتمعية بالواحات، والعمل على توفير تمركز أمنى لرفع كفاءة الخدمات المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حضر اللقاءات إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبي المحافظ وعمرو القطامى ومحمد سلطان أعضاء مجلس النواب وصبري شاكر رئيس مركز الواحات وعددًا من المستثمرين والعمد والمشايخ بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.