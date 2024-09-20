نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين المصريين" تصدر قرارًا بمنع دخول أي منتجات داعمة للكيان الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، قرارًا بمنع دخول أي منتجات داعمة للكيان الصهيوني في النقابة.

وأمر سكرتير عام النقابة، بمنع استخدام أي مواد غذائية أو مشروبات داعمة للكيان الصهيوني، بجميع كافيتريات النقابة، واستخدام وبيع المنتجات المصرية فقط.

جاء ذلك كجزء من دعم نقابة الصحفيين المصريين، للأشقاء في فلسطين، ضد حرب الإبادة التي يشنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة.