نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: سنعلن عن موعد المؤتمر العام السادس الصحافة فور الانتهاء من الخطة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تدشين موقع للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وتعكف لجان المؤتمر في وضع الخطة العامة له.

وقال في تصريحات صحفية لمحرري الملف، إن القائمين على اللجان، يجتمعون حاليًا لوضع البرنامج، وتحديد موعد المؤتمر، الذي سيتم الإعلان عنه فور الاتفاق عليه.

‎وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد قرر اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار عبدالله عبدالسلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبدالفتاح الجبالى منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.