4457 طناً سنوياً خفض بأحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط.. 1682 موافقةً بيئةً خلال الفترة من 1 يناير حتى 16 سبتمبر 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 07:29 مساءً -

قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضاً تفصيلياً حول الإجراءات التي تم الانتهاء منها لدعم المستثمرين، والتي تضمنت إصدار 1682 موافقةً بيئةً، خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 16 سبتمبر من نفس العام، وتوقيع عقود مع عدد 5 مصانع أسمنت، لإدارة وتشغيل 13 مصنعاً لتدوير المخلفات.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة؛ حيث لفتت الوزيرة إلى جهود الوزارة، لدعم الاستثمار البيئي والمناخي، في قطاعات الصناعة والإدارة المتكاملة للمخلفات والمحميات الطبيعية؛ حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات في قطاع الصناعة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدته ونشرتها، في وقت سابق، حول 10 سنوات من الإنجازات، في القطاع البيئي في مصر، كانت قد تطرقت إلى تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة «سكر أبو قرقاص»، بتكلفة 91 مليون جنيه؛ وتركيب برج تبريد بشركة سكر أرمنت، بتكلفة 1.9 مليون يورو؛ فضلاً عن وقف صرف شركة سماد أسيوط، نهائياً، على نهر النيل؛ ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول، بمنطقة حليج السويس، بإجمالي 12 موقعاً تابعاً لـ9 شركات؛ مع الانتهاء من خطط الإصحاح البيئي لـ5 محطات الكهرباء؛ وخفض 4457 طناً سنوياً في أحمال التلوث من الصرف الصناعي، على البحر المتوسط، بتكلفة إجمالية 25 مليون دولار.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أن دعم الاستثمار البيئي والمناخي، يدعم مفهوم الصناعة الخضراء، ومن بين تلك الإجراءات، تشكيل عدد من اللجان، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، للتفتيش على المصانع، ومتابعة خطط الإصلاح البيئي بها، مع العمل على الانتهاء من إعداد مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، لدعم قطاع الصناعة، والتركيز على خفض الكربون، إلى جانب توقيع اتفاقية بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود صندوق حماية البيئة.