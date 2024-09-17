قبل احتفالية مبادرة بداية جديدة.. "extra news" تعرض تصوير جوي لساحة الشعب من العاصمة الإدارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - عرضت قناة EXTRA NEWS، تصوير جوي لساحة الشعب من العاصمة الإدارية الجديدة، قبل احتفالية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل، منذ قليل، احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لإطلاقها بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، وشاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا عن المبادرة.

وتستهدف المبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

تضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.