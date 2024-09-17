وزير التربية والتعليم: التعليم قضية دولة ودور الإعلام والصحافة مهم جدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قضية التعليم ليست قضية الوزارة، وإنما قضية دولة ودور الإعلام والصحافة مهم جدا.

وأضاف عبد اللطيف، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، اليوم الثلاثاء: «السناتر لن تغلق مرة واحدة، ولكن ستتراجع، والهدف الرئيسي لنا التعليم في المدارس»، معقبًا: «لازم الناس تقتنع بأن مسيرة التعليم في المدارس الحكومية تغيرت، والسناتر جمعت مليارات الجنيهات على حساب أولياء الأمور».

وتابع وزير التعليم: «بدأنا في حل مشكلة الكثافة التعليمية في المدارس و90% من المدارس تراجعت فيها الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا، وهناك مدارس ازدادت فيها الكثافة إلى حوالي 200 طالب».

وكشف عبد اللطيف، أن المركز القومي للبحوث بوزارة التربية والتعليم، أجرى دراسة على أهم 20 دولة معنية بالتعليم في العالم، حيث ثبت أن أقصى دولة تدرس من 6 - 8 مواد في العام، وهنا ندرس 32 مادة لطلاب الثانوي، وهذا يسبب أزمة.

وأكمل وزير التعليم: «نسبة الحضور في المدارس لا تتجاوز من 10 - 20% وهذا وضع ليس له مثيل في العالم، ولذلك قررت تطبيق أعمال السنة على الحضور بنسبة 40% تضاف إلى المجموع».

واستطرد وزير التربية والتعليم: «نحتاج إلى قوانين خاصة لهيكلة شهادات الإعدادية والثانوية العامة»، مستطردا: «زرت 15محافظة والتقيت 250 مدير إدارة تعليمية وأجريت لقاء حضره 6 آلاف مدير مدرسة».