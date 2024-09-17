قرينة الرئيس تجرى اتصالا هاتفيا بسيدة فقدت ابنتيها وحفيدتها بحادث القطار الأليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:33 مساءً - أجرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالسيدة "عزة" التى فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث القطار الأليم.

وأضافت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"قدمت لها خالص التعازي والمواساة، وكان الحديث مع هذه السيدة المصرية الأصيلة مؤثرا، وأبدت صبرا وإيمانا كبيرا بقضاء الله، رغم عمق الألم. نسأل الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر، وأن يتغمد الفقيدات بواسع رحمته".