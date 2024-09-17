برعاية "حياة كريمة".. قافلة طبية لعلاج 1615 مواطنًا بسوهاج بالمجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن تنظيم قافلتين طبيتين بوحدتي العمايدة والخنانسة غرب بمركز المنشاة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتأتي هذه المبادرة بدعم من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبإشراف اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إشراف الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، وأقيمت كل قافلة على مدار يومين، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لـ1615 مواطنًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو دويدار أن القافلتين قدمتا خدمات طبية متنوعة في تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، والعظام، بالإضافة إلى تنظيم الأسرة.

وشملت الخدمات أيضًا إجراء التحاليل المعملية، الأشعة السينية، وندوات التوعية الصحية، مع استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور أيمن مكرم، وكيل المديرية، إلى أن خطة القوافل الطبية تهدف إلى تغطية القرى والنجوع الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية في جميع أنحاء المحافظة.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج، أن القوافل تنظم وفقًا لخطة وزارة الصحة وتقدم خدماتها بالمجان.