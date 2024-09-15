وزير الخارجية يلتقي مع عدد من ممثلي الجالية المصرية في روسيا ويتفقد السفارة المصرية بموسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بزيارة مقر السفارة المصرية في موسكو، حيث التقى في اليوم الأول من زيارته بجميع العاملين بالبعثة الدبلوماسية وكافة المكاتب الفنية.

كما التقى بعدد من ممثلي الجالية المصرية في روسيا الاتحادية على هامش الزيارة التي يقوم بها للعاصمة الروسية.

وصرح السفيرتميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء مع ممثلي الجالية المصرية في روسيا على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ويأتي هذا الالتزام على رأس أولويات وزارة الخارجية. واستعرض خلال اللقاء رؤية السياسة الخارجية المصرية إزاء مختلف التحديات والأزمات بالمنطقة، موضحاً الأهمية الكبيرة التي يتم إيلائها بوزارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية.

واستمع السيد الوزير في هذا الإطار إلى أفكار ممثلي الجالية ورؤاهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى دورهم المهم فى تعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية وَّجه خلال لقاءه بأعضاء البعثة الدبلوماسية ورؤساء المكاتب الفنية بأهمية إيلاء أقصى درجات العناية لتقديم كافة الخدمات للمترددين على البعثة سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة.