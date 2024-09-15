عمرو الفقي: المتحدة حققت إنجازات في مجال الإعلام تستحق الإشادة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هناك إشادات بالإنجازات التي حققتها الشركة المتحدة في مجال الإعلام، مشيدا بقناة «القاهرة الإخبارية» في تقديم الأحداث العالمية، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف «الفقي»، خلال تصريحات خاصة على قناة «القاهرة الإخبارية، على هامش الجلسة النقاشية في مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي ibc، في العاصمة الهولندية أمستردام، أن المؤتمر يضم أكبر الشركات العالمية سواء في التكنولوجيا أو الإعلام، مؤكدا: «منبهرين من انبهار الناس»

وتابع: «فخورن بدور قناة القاهرة الإخبارية في الفترة الماضية، سواء في تغطيتها في غزة والمنطقة كلها، والقناة أصبحت نقلة من نقلات التي نفتخر بها في الشركة المتحدة، سواء هي أو الوثائقية، وفي الفترة الماضية أصبح لمصر صوت إقليمي واضح من خلال الإعلام، والقاهرة الإخبارية دورها واضح في هذا الإطار»



