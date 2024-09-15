غدا.. الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - تحتفل وزارة الأوقاف غدا الأثنين بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

يحضر الاحتفالية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتبدأ احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم يلقي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في افتتاح الاحتفالية للتعريف بسيرة النبي العطرة وفضل الاحتفال بهذه الذكرى.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.