الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف استراتيجياتها لتبني التقنيات الناشئة في مؤتمر «IBC 2024»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 01:29 مساءً - عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، اليوم الأحد، جلسة نقاشية مهمة ضمن فعاليات مؤتمر IBC لعام 2024.
تمحورت الجلسة حول استراتيجيات الشركة لتبني التقنيات الجديدة والناشئة بهدف دفع وسائل الإعلام نحو مستقبل أكثر ابتكارًا، مع تقديم خدمات إعلامية متكاملة تلبي احتياجات الجماهير بشكل مقنع، مسلٍ، وموثوق.
خلال الجلسة، تحدث عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، ونشوى جاد، المديرة التنفيذية لشركة كليكس ورئيسة مجلس إدارة WATCH IT، عن التحول الرقمي الذي تقوده المجموعة في مجال الإعلام، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت لتحسين سير العمل الإعلامي. كما تناولوا كيفية تقديم نماذج أعمال جديدة تتماشى مع التحديات التقنية الراهنة.
أدار الجلسة ألان ماكلينان، الرئيس التنفيذي لمجموعة باديم الإعلامية، بمشاركة الفقي وجاد، حيث سلطوا الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي في العالم العربي من خلال الابتكار واعتماد التقنيات الحديثة، ومن المقرر عرض الجلسة على قناة Extra News بعد قليل.
يعتبر مؤتمر IBC منصة بارزة تغطي أحدث الأفكار والحلول في مجالات الإعلام والترفيه، مستقطبًا أكثر من 240 مشاركًا. يقدم المؤتمر جلسات مجانية تركز على المحتوى الاستراتيجي للقطاعات ذات النمو السريع في السوق الإعلامي.