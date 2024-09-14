رئيس المخابرات ووزير الخارجية يزوران أسمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 02:27 مساءً - قام كل من رئيس المخابرات العامة، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة لأسمرة اليوم، والتقيا خلالها الرئيس الإريتري "إسياس أفورقي"، حيث نقلا رسالة من رئيس الجمهورية للرئيس الإريتري تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

في هذا الصدد، استمعا إلى رؤية الرئيس "أفورقي" بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلاً عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.