"وكيل صحة سيناء": افتتاح نقطة طبية بحي الكرامة بالعريش وإحالة المتغيبين بالشيخ زويد للتحقيق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال عن افتتاح نقطة طبية في حي الكرامة بالعريش، كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء.

وأوضح وكيل الصحة أن النقطة الطبية يتم من خلالها توفير الرعاية الطبية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية لأهالي حي الكرامة في إطار اعطاء أولوية أولى للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبه أوضح الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة أن النقطة الطبية تهدف إلى تقديم خدمات صحية قريبة من المواطن بحي الكرامة .وان توجيهات وكيل الوزارة هي تعزيز تواجد الأطقم الطبية ومقدمي الخدمة في منطقة الكرامة ، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة. وضمان وصولها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة.

وأكد الدكتور ايمن صلاح مدير الإدارة الصحية بالعريش على تواجد الطاقم الطبي من اطباء وتمريض ايام السبت والثلاثاء والخميس وتواجد طاقم تمريض باقي ايام الاسبوع لتوفير الرعاية الصحية الأولية.

وخلال جولة ميدانية تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة عددًا من وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة الشيخ زويد صباح اليوم، بدأ الدكتور بدر زيارته بتفقد مراكز الرعاية في الخروبة ، وقبر عمير ، الشلاق ، ومركز حضري الظهير وابو رفاعي .

شملت الزيارة غرف الاستقبال، والصيدلية ، وغرف الكشف، حيث تم التأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، واللقاحات.

وخلال الجولة، وجه الدكتور بدر بإحالة المتغيبين في كل من وحدات الرعاية بالشلاق والظهير وابو رفاعي إلى التحقيق.

وأكد الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن الزيارات المفاجئة تهدف إلى تحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية، مشددًا على أهمية تواجد الطاقم الطبي بشكل مستمر خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية.