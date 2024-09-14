وزير البترول: تعزيز التنسيق مع شركاء الصناعة لتشجيع الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - التقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم (بى بى) بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي للشركة في مصر. وخلال اللقاء اطلع المهندس كريم بدوي، على برنامج عمل الشركة البريطانية في مصر خلال الفترة المقبلة الذي يستهدف تسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول بمناطق عملها بالبحر المتوسط في سبيل زيادة معدلات الإنتاج تدريجياً.



وأكد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم لخطط الشركة لزيادة الإنتاج وبرنامج العمل الذي يستهدف دعم أعمالها في مصر، وذلك باعتبارها شريك أساسي في اكتشاف وتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى العمل الجاري على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين والشركات العالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج وإتاحة فرص استثمارية جاذبة لتسهم في زيادة ما يتم إنتاجه محلياً من البترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه أكد المهندس نادر زكي الرئيس الإقليمي لبريتش بتروليوم البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التزامها بالخطط المتفق عليها في مجال تنفيذ برامج الاستكشاف وحفر الآبار الجديدة بمناطق امتياز الشركة البريطانية في البحر المتوسط ، مؤكداً علي اهمية التعاون المشترك مع قطاع البترول لدعم التنفيذ، مشيراً إلى تقدم الأعمال الجارية في حفر بئرين جديدين لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ريفين البحري غرب دلتا النيل بإستثمارات 200 مليون دولار، لإنتاج 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، في إطار اعمال تنمية موارد الغاز الطبيعي بالحقل المُنتج في البحر المتوسط.

واستعرض اللقاء الفرص الجديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في إطار مزايدة عالمية جديدة طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي يمكن من خلالها الاطلاع علي الفرص والمعلومات الخاصة بالمناطق المطروحة للاستثمار تيسيرا علي الشركات والمستثمرين.