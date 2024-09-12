وزارة العمل : زيارة ميدانية للمتدربين على مهن الطاقة الشمسية للتدريب العملي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا ، زيارة ميدانية للمتدربين في البرنامج التدريبي المجاني على مهن تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بقفط ، إلى مزرعة نموذجية تعتمد فى تشغيل آبارها الارتوازية باستخدام خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 30 حصان ، هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة من المديرية وأجهزتها التابعة لتعزيز مهارات المتدربين وربطهم بتطبيقات عملية حقيقية، مما يسهم في تأهيلهم لدخول سوق العمل بفعالية ، في إطار التعاون مع المزارع المحلية بما يُعزز من فرص المتدربين في اكتساب خبرات قيمة في مجال الطاقة الشمسية ، وخلال الزيارة اطلع المتدربين على كيفية تركيب وصيانة الأنظمة الشمسية المخصصة لتشغيل الآبار، وجرى عرض التطبيقات العملية لتقنيات الطاقة الشمسية في الزراعة، مما أتاح لهم فرصة رؤية التكنولوجيا المستخدمة على أرض الواقع وفهم كيفية تأثيرها في تحسين كفاءة العمل وتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ، ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشباب من الجنسين من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، والمساهمة في تقليل معدلات البطالة، وزيادة دخل الأسر، وتحسين مستوى المعيشة من خلال تشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة أو الانضمام إلى القطاع الخاص .

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتأهيل الشباب على الوظائف المطلوبة في السوقين الداخلي والخارجي ، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن،وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها إقتصاديًا ، وأوضح مدير المديرية أن الدورة التدريبية الحالية تركز على تدريب الشباب على التعامل مع أنظمة الطاقة الشمسية بدءًا من الأساسيات وحتى الوصول إلى مستوى متقدم يمكنهم من تنفيذ مشروعات احترافية مثل تركيب الأنظمة على الأسطح والمنشآت ، كما قدم المتدربين الشكر والتقدير لوزير العمل على اهتمامه بالشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال توفير برامج مجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، ولهذه المبادرة التي وفرت لهم فرصة للتدريب ، مؤكدين أن هذه التجربة فتحت لهم آفاقًا جديدة في سوق العمل وساهمت في رفع مستوى مهاراتهم المهنية بشكل ملحوظ ، ورافق المتدربين كلاً من المهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير المركز، ومحمد أنور منسق برنامج الأغذية العالمي بالمحافظة ، وضوي عبد الرازق وجميد العياط ، مشرفي الدورات.