وزارة الطيران المدني تنظم جولة تعريفية لأوائل الثانوية العامة بمقر أكاديمية مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - إيمانًا بأهمية دور المسئولية المجتمعية في تعزيز الوعي للشباب بمجال الطيران المدني وتنمية مهاراتهم الثقافية والتقنية، وتأكيدًا على الدور الفعال لهم في مختلف الأنشطة، نظمت وزارة الطيران المدني جولة تعريفية لأوائل الثانوية العامة لهذا العام بمقر أكاديمية مصر للطيران للتدريب لإطلاعهم على الأنشطة والبرامج التدريبية والتقنية التي تقدمها الشركة الوطنية للشباب في مختلف أنشطة الطيران المدني وذلك بالتنسيق والتعاون مع جريدة الجمهورية التى تعد برنامج للاوائل يتضمن عدد من الرحلات والزيارات الداخلية قبل سفرهم فى الرحلة التى يتم تنظمها إلى أوروبا ، و كان في استقبالهم الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني؛ حيث قدم التهنئة للطلاب الأوائل معربًا عن تقديره واعتزازه بالتفوق العلمي الذي حققه هؤلاء الشباب، قائلًا " فأنتم الجيل الواعد في استكمال مسيرة البناء والتطوير وتحقيق كل ما هو أفضل لصالح وطننا"، مشيرا إلى أهمية التدريب على أعلى المستويات واحدث الوسائل التعليمية والتدريبية المتخصصة بما يحقق الكفاءة والابتكارات المطلوبة في شتى المجالات، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح في مسيرتهم العلمية، مشيرًا إلى أهمية هذه الجوالات الميدانية التي تساعد في تنمية الوعى لجيل المستقبل بمنظومة الطيران المدنى المصرى، وفتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات..

وخلال الجولة، أوضح الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بالطلاب لدورهم الفعال بالأكاديمية في رفع كفاءة العاملين في قطاع الطيران المدني، مؤكداً على التزام الأكاديمية بتوفير أحدث التقنيات والبرامج التدريبية وفقاً للمعايير الدولية للشباب المتدربين بما يؤهلهم في سوق العمل بمجال الطيران المدني، ويساهم في تنمية الوعي لدى الأجيال القادمة بأهمية قطاع الطيران المدني ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية.

كما شملت الجولة تفقد الطلاب لأحدث أجهزة المحاكاة للطائرات، والتي تستخدم في تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، بالإضافة إلى زيارة الفصول الدراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، ثم توجه بعد ذلك الأوائل إلى القطار الآلى، حيث قاموا بإجراء تجربة للانتقال بين مباني الركاب بالمطار،، معربين عن سعادتهم بتلك التجربة المتميزه .

ثم أعقبها بعد ذلك قيامهم بجولة داخل متحف مصر للطيران، حيث تم تعريفهم بتاريخ تأسيس شركة مصر للطيران بنشآة وتاريخ تأسيس شركة مصر للطيران عام 1932، ومراحل تطور أسطولها على مر السنين. كما اطلعوا على مجموعة قيمة من نماذج الطائرات التاريخية، وأزياء الطيارين وأطقم الضيافة، والشهادات والجوائز التي حصلت عليها الشركة.

وفي ختام الجولة، أعرب الطلاب الأوائل عن سعادتهم بزيارة أكاديمية مصرللطيران واصفين إياها ذلك الكيان التدريبي الهام الذي يجمع بين المجال النظري و التطبيقي مقدمين الشكر والتقدير لجميع المسؤولين بهذه الفرصة القيمة التي أتيحت لهم من جانب وزارة الطيران المدني؛ مؤكدين على أن ما شاهدوه داخل الأكاديمية والمتحف يجعلهم فخورين بتواجدهم داخل صرح وطني مصري عريق يضاهي كبرى شركات الطيران العالمية.