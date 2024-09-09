حقيقة قيام عامل توصيل طلبات بسرقة بعض المتعلقات من عقار بالنزهة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره بإحدى الوكالات الإخبارية متضمناً قيام عامل توصيل طلبات بالدخول لأحد العقارات بدائرة قسم شرطة النزهة وسرقة دراجة أطفال وبعض الكراتين بداخلها ملابس ومساعدات وعند تواصل المجنى عليه معه على هاتفه تعهد بإحضار المسروقات ، فقام أحد الأشخاص بالذهاب معه لإحضارها إلا أنه قام بإشهار سلاح أبيض وتهديده به ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى عثور (عاملين جمع قمامة، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة "تم ضبطهما") على عدد من الأجولة بالعقار المشار إليه وقاما بأخذها ظناً منهما أنها بعض المخلفات ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة ونفيا سرقة الدراجة أو قيامهما بتهديد أحد ، وأرشدا عن الأجولة المشار إليها.

تم إتحاذ الإجراءات القانونية.