وزير الطيران المدني يجتمع برئيس المجلس الدولي للمطارات ACI لإقليم إفريقيا وسكرتير عام المجلس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - في إطار فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، شهد مطار العلمين الدولى لقاءً هاماً بين الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، و إيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات ACI لإقليم إفريقيا، والسيد علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا.

وخلال اللقاء تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين مصر والمطارات الإفريقية وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى إستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي، كما تم مناقشة أوجه الإستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قطاع المطارات داخل القارة الافريقية.

وأكد الدكتور سامح الحفنى ، وزير الطيران المدني على عمق العلاقات التي تربط مصر بأشقائها الأفارقة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما قطاع الطيران المدني الذي يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية .

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطيران المدني، وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة مع الأشقاء الأفارقة.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس المطارات الأفريقي بالجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاع الطيران المدني، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأفريقية لتحقيق التكامل في هذا المجال، والمساهمة في النمو الاقتصادى بالقارة السمراء ، مشيدًا بمعرض مصر الدولى للطيران والفضاء وبإختيار مدينة العلمين الجديدة لإقامة المعرض بها فى نسخته الأولى وبحسن التنظيم والإقبال الكبير على حضور فاعلياته من جميع أنحاء العالم .