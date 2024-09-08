وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل بجنوب السودان ضمن فاعليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:32 مساءً -

التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالسيد مادوت بيار وزير النقل بدولة جنوب السودان ، حيث يأتي هذا اللقاء في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات و من بينها مجال الطيران المدني.

وخلال اللقاء ، ناقش الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك والتي يأتى على رأسها إمكانية تدشين خط شحن جوى بين القاهرة وجوبا ، وكذلك سُبل الاستفادة من الخبرات المصرية الفنية والتقنية من خلال التدريب في مجالات الصيانة والركب الطائر ، والملاحة الجوية.

كما أكد وزير الطيران المدني على تقديره لمشاركة دولة جنوب السودان بالمعرض، مشيرًا إلى حرص قطاع الطيران المدني المصري على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لجميع الدول العربية من من خلال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية اللازمة في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وقد تم الاتفاق على إجراء تنسيق وتواصل بين كل من رئيس سلطة الطيران المدني المصري والجنوب سوداني خلال الفترة القادمة للتعرف على كافة التحديات التي تتعلق بمجال النقل الجوي بين البلدين، والعمل على حلها بما يتناسب مع متطلبات الجانبين.

ومن جانبه استعرض الوزير بيار مساعي بلاده لتأهيل ورفع كفاءة وسائل النقل المختلفة بما يعزز من حركة التجارة والشحن لدولة جنوب السودان مع الدول الأخرى، مشيدًا بجهود وزارة الطيران في التنسيق الدائم مع الجانب الجنوب السوداني؛ من أجل الإسهام في تطوير منظومة النقل الجوي على كافة المستويات، كما أشار بأن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع قطاع الطيران المدنى المصري؛ مقدمًا التهنئة لمصر على ما شهده من نجاح التنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.