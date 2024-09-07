نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حقيقة تأجيل الدراسة وموعد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 رسميا في المدارس والجامعات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، انتشرت شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس الحكومية والخاصة، وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سريعًا على هذه الشائعات، حيث أكدت أنه لا صحة لتأجيل الدراسة وأنها ستبدأ في موعدها المحدد وفقًا للخريطة الزمنية التي تم إعلانها مسبقًا.
حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2024-2025
كما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2024-2025، وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي نية لتقديم أو تأجيل الدراسة، وسيتم الالتزام بالمواعيد المعلنة سابقًا.
موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 للمدارس
ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2024-2025 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية كما يلي:
- 21 سبتمبر 2024: بداية العام الدراسي للمدارس الرسمية، الخاصة، اللغات، والقومية.
- 8 سبتمبر 2024: بداية الدراسة في المدارس الدولية.
- ينتهي العام الدراسي يوم 5 يونيو 2025، وتبلغ مدته الإجمالية 35 أسبوعًا.
وسيتم توزيع المناهج الدراسية على الفصلين الأول والثاني، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 11 يناير 2025.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025 للمدارس
- 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.
- 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.
- 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل.
- 25 يناير 2025: بداية إجازة نصف العام، وتنتهي في 6 فبراير 2025.
- 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.
- 24 مايو 2025: بداية امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
- 31 مايو 2025: بداية امتحانات الدبلومات الفنية.
- 14 يونيو 2025: بداية امتحانات الثانوية العامة.
موعد بدء الدراسة في الجامعات للعام 2024-2025
أما بالنسبة للجامعات، فقد أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، أن الدراسة ستبدأ في 28 سبتمبر 2024، وقد تم توجيه الجامعات بضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء الدراسية بشكل مثالي.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025 في الجامعات
- 28 سبتمبر 2024: بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد.
- 4 يناير 2025: بداية امتحانات نهاية الفصل الأول.
- 25 يناير 2025: بداية إجازة نصف العام الجامعي.
- 8 فبراير 2025: استئناف الدراسة بالفصل الثاني.
- 29 مايو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.
- الامتحانات تبدأ خلال شهر يونيو 2025 وفق نظام كل كلية.