نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حقيقة تأجيل الدراسة وموعد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 رسميا في المدارس والجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، انتشرت شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس الحكومية والخاصة، وردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سريعًا على هذه الشائعات، حيث أكدت أنه لا صحة لتأجيل الدراسة وأنها ستبدأ في موعدها المحدد وفقًا للخريطة الزمنية التي تم إعلانها مسبقًا.

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2024-2025

كما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2024-2025، وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي نية لتقديم أو تأجيل الدراسة، وسيتم الالتزام بالمواعيد المعلنة سابقًا.

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 للمدارس

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2024-2025 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية كما يلي:

21 سبتمبر 2024 : بداية العام الدراسي للمدارس الرسمية، الخاصة، اللغات، والقومية.

: بداية العام الدراسي للمدارس الرسمية، الخاصة، اللغات، والقومية. 8 سبتمبر 2024 : بداية الدراسة في المدارس الدولية.

: بداية الدراسة في المدارس الدولية. ينتهي العام الدراسي يوم 5 يونيو 2025، وتبلغ مدته الإجمالية 35 أسبوعًا.

وسيتم توزيع المناهج الدراسية على الفصلين الأول والثاني، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 11 يناير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025 للمدارس

21 سبتمبر 2024 : بداية الفصل الدراسي الأول.

: بداية الفصل الدراسي الأول. 23 يناير 2025 : نهاية الفصل الدراسي الأول.

: نهاية الفصل الدراسي الأول. 11 يناير 2025 : بداية امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل.

: بداية امتحانات الفصل الأول لصفوف النقل. 25 يناير 2025 : بداية إجازة نصف العام، وتنتهي في 6 فبراير 2025 .

: بداية إجازة نصف العام، وتنتهي في . 8 فبراير 2025 : بداية الفصل الدراسي الثاني.

: بداية الفصل الدراسي الثاني. 24 مايو 2025 : بداية امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

: بداية امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية. 31 مايو 2025 : بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

: بداية امتحانات الدبلومات الفنية. 14 يونيو 2025: بداية امتحانات الثانوية العامة.

موعد بدء الدراسة في الجامعات للعام 2024-2025

أما بالنسبة للجامعات، فقد أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، أن الدراسة ستبدأ في 28 سبتمبر 2024، وقد تم توجيه الجامعات بضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء الدراسية بشكل مثالي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025 في الجامعات