نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان: بدء المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل الـ1000 طالب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة رائدة نحو تعزيز مهارات الطلاب وتنمية الوعي البيئي، أطلقت جامعة حلوان المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل 1000 طالب للعام الثاني على التوالي تحت شعار "صنع في جامعة حلوان"، حيث يركز المشروع على إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة في الكليات، وتم عرض نماذج إعادة التدوير لطلاب مشروع التشغيل.

ويتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وإشراف الدكتور على محمد سنوسى

رئيس قسم التصميم الداخلي بكلية الفنون التطبيقية.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ا: بأننا نسعى من خلال هذا المشروع إلى تمكين شبابنا وتطوير قدراتهم للمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع هدفنا الأساسي هو نشر الوعي البيئي والحفاظ على مواردنا الطبيعية، مع تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب"

ويهدف المشروع إلى تنمية المهارات واكتساب الخبرات الحرفية المتنوعة، ومشاركة الطلاب في تجميل الكليات والجامعة، واكتشاف وصقل القيادات الطلابية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إعادة تدوير المخلفات وترشيد الاستهلاك.

ويشرف على المشروع الأستاذ هشام رفعت، أمين

الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ طارق إسماعيل، مدير المشروع.

ومشرفى التنفيذ من كلا من أ. مصطفى جاد، أ. محمد سامى، أ. أحمد مصطفى، فريق العمل من الإداريين برعاية الشباب والفنيين بورش

مركز الصيانة، ونخبة من طلاب الجامعة المتميزين.



تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود جامعة حلوان المستمرة لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية بين طلابها ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق جيل واعٍ بيئيًا وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع بشكل فعال