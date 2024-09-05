رئيس الأركان: رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل "فيديو وصور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 01:37 مساءً - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى، حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البرى.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هى الحفاظ على حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلاً بعد جيل، مؤكداً على أهمية التحلى بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ كافة المهام بإحترافية عالية ، كما إطمأن على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل.

حضر الجولة التفقدية قائد قوات حرس الحدود ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية وقائد الجيش الثانى الميدانى وقادة القوات الخاصة وعدد من قادة القوات المسلحة.